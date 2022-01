Wie wordt de Belgische kopman op WK veldrijden? "Komende dagen echt spreken"

Het wordt een speciaal wereldkampioenschap veldrijden in het Amerikaanse Fayetville.

Met Wout van Aert en Mathieu van der Poel niet van de partij is het op zich al een heel bijzondere situatie. Nu ook Pidcock niet ‘en plein forme’ lijkt, zijn er veel mogelijkheden.

Eli Iserbyt hield na de zege in Hoogerheide alvast de boot nog af om het kopmanschap binnen de Belgische ploeg op te eisen. ''We moeten zien wat er in de wedstrijd gebeurt", was zijn reactie.

Bondscoach Sven Vanthourenhout staat alvast voor een moeilijke keuze, maar kan uiteraard niet rond de zege van Iserbyt gisteren. ''Ik heb vandaag met de benen gesproken. De komende dagen gaan we ook echt spreken", zei Iserbyt nog.