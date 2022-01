🎥 Alpecin-Fenix heeft een plan voor de lange termijn met winnaar Zwift Academy: "Dat is echt geweldig"

Alpecin-Fenix had er zich opnieuw toe verbonden om met de winnaar van de Zwift Academy aan de slag te gaan en hem helpen de overstap te maken naar het professionele wegwielrennen. Vorig jaar deed het dat met Jay Vine en dat werd al snel een groot succes.

In december 2021 was het opnieuw een Australiër die zich de beste toonde in de Zwift Academy, namelijk Alex Bogna. Die beleeft deze maand al zijn tweede trainingskamp met de ploeg. Bogna heeft een belangrijke beslissing genomen en maakt die bekend in een filmpje op het YouTube-kanaal van Alpecin-Fenix.

"Ik kreeg twee opties. De eerste optie was om één jaar lang deel uit te maken van de profploeg. De tweede optie was om twee jaar profrenner te zijn bij het Development Team. Ik heb gekozen voor de optie van het Development Team, omdat het over een periode van twee jaar gaat en ik mezelf nog verder moet ontwikkelen", staaft Bogna zijn keuze.

Bogna grijpt dus de mogelijkheid om meer wedstrijdritme op te doen en op de lange termijn te mikken. "Je krijgt bij de opleidingsploeg hetzelfde materiaal en dezelfde middelen en je kunt zelfs meer koersen rijden. De ploeg heeft meer een plan voor de lange termijn met mij, dat is echt geweldig."