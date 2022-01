Veel minder deelnemers op WK veldrijden en daar is een goede reden voor

Op het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville zijn er opvallend minder deelnemers dan andere jaren.

Voorlopig gaan er in alle disciplines samen amper 223 renners van start op het WK veldrijden in Fayetteville. Twee jaar geleden in Zwitserland waren dat er 268. Zelfs de uitgebreide Amerikaanse selectie van dit jaar, 38 in plaats van 25 twee jaar geleden, kan dat niet compenseren.

Veel wielerbonden schrapten deelnemers door de hoge verplaatsingskosten richting de Verenigde Staten. Dat liet de Nederlandse bond al weten.

Dat wordt nu ook bevestigd door de Britse wielerbond. “Dit is zo'n moeilijke trip dat we bewust de selectie klein hebben gehouden. In het verleden selecteerden we soms renners puur in functie van hun ontwikkeling. Nu niet”, klinkt het in een mededeling.