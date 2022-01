Thibau Nys straalt vertrouwen uit voor het WK veldrijden: "Ik denk dat mijn vorm echt wel goed zit"

Thibau Nys is één van de favorieten om komend weekend te wereldtitel te pakken bij de beloften. Er zijn nog wel wat andere namen waar Nys rekening mee moet houden, maar toch straalt onze jonge landgenoot vertrouwen uit.

Zijn voorbereiding werd verstoord door een val op het Belgisch kampioenschap, maar toch is Nys tevreden over zijn huidige vorm. "Ik denk dat mijn vorm echt wel goed zit. Ik mag zeker tevreden zijn", legde Nys uit in een interview bij Sporza.

Nys behoort zelf tot de favorieten, maar onze landgenoot verwacht vooral een spannende wedstrijd. "Er zijn 6 of 7 kandidaten. Iedereen heeft al eens een moment gehad dit seizoen. Het gaat zeer spannend worden", aldus Nys.