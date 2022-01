Verschrikkelijk nieuws bij Trek-Segafredo: 55-jarige mecanicien overleden na hartaanval

José Eduardo Santos, die door Trek-Segafredo ook wel Pepinho werd genoemd, is overleden. Hij is overleden na een hartaanval. Pepinho was de mecanicien van Trek-Segafredo en werd 55 jaar oud. Trek-Segafredo maakte het nieuws zelf bekend op sociale media.

"Met een zwaar hart delen wij het nieuws van het plotselinge overlijden van onze dierbare vriend en Team monteur, José Eduardo Santos. We sturen al onze liefde en steun naar zijn familie en zijn naasten in deze tijd. Descanse em Paz, Pepinho", aldus Trek-Segafredo.

It is with a heavy heart that we share the news of the sudden passing of our dear friend and Team mechanic, José Eduardo Santos.



We are sending all our love and support to his family and those closest to him at this time. Descanse em Paz, Pepinho ❤️ https://t.co/PiLJPr7iJM