GP Rik Van Looy zet stap naar internationaal niveau: "Status van klassieker voor U23-renners in de verf zetten"

De GP Rik Van Looy kende al telkens een jong, straf talent als winnaar. De stap naar het internationale niveau moet nog meer potentieel naar de eendagskoers lokken. In september vindt alvast de vierde editie plaats van de GP Rik Van Looy.

"Dat de wielersport in de Kempen leeft, bewezen de vier voorbije edities van de Grote Prijs Rik Van Looy. Daarom maken we op zaterdag 17 september opnieuw afspraak met de elite van de U23-renners om tussen het borstbeeld van Rik Van Looy in Grobbendonk en het standbeeld van dezelfde 'Keizer' in Herentals te koersen", klinkt het in een persbericht.

INTERNATIONAAL DEELNEMERSVELD

"Na drie edities op nationaal interclubniveau (1.12IC1), met tussendoor de alternatieve Keizerkoers, voelen we ons klaar om te stap te zetten naar het internationale niveau UCI 1.2", geeft de organisatie aan. "Zo krijgen we toegang tot een internationaal deelnemersveld van continentale teams. De grote opleidingsploegen zullen onze koers nog meer aanzien geven en de status van echte klassieker voor U23-renners in de verf zetten."

Brent Van Moer, Viktor Verschaeve en Louis Blouwe wonnen de GP Rik Van Looy en zetten vervolgens de stap naar de profs. Het beste bewijs van de belangrijkheid van deze koers voor jonge talenten. "We kijken er nu al naar uit wie zich straks in de kijker rijdt van de grote teambazen."