🎥 Het kwartet vervolledigd: Tim Wellens wint al voor vierde keer in zijn carrière wedstrijd uit de Challenge Mallorca

Na de zeges van McNulty en Ghirmay was het de wedstrijd die Tim Wellens in de Challenge Mallorca al drie keer won die zich aandiende: de Trofeo Serra de Tramuntana. Geen drie zonder vier, dacht Wellens. Hij was de sterkste van een elitegroepje en maakte het knap af.

De Belg Sander De Pestel zat in de vroege ontsnapping, met naast hem ook nog Garcia Pierna, Irizar, Mosca, Murguialday en Vauquelin. Zij wisten ongetwijfeld welk klimwerk er nog zat aan te komen. Mosca liet zijn metgezellen even ter plekke, maar aan de voet van de Sollér waren de renners in de kopgroep opnieuw verenigd. Ze hadden op dat moment nog 2'40" op wat overbleef van het peloton.

Aan de voet van de Puig-Major vormden Garcia Pierna, Irizar, Mosca en Vauquelin het kwartet dat de kop van de koers was. Al gauw zou de wedstrijd echter ontploffen, na een versnelling van Valverde. Het waren de grote namen die in één klap overnamen. Mas ging alleen voorop rijden. Achter hem werd een elitegroep gevormd, met naast Valverde ook nog onder andere Wellens, Goossens, Barguil, Buchmann, Clarke en McNulty.

Uit dat groepje maakte Gesbert de sprong naar voren, maar het was nog allemaal speelbaar. Gesbert zou de finale niet overleven. Mas, Valverde, McNulty, Buchmann, Clarke en Belgen Wellens en Goossens deden dat wel. Het kwam aan op een sprint bergop tussen deze renners. Wellens beschikte over het beste eindschot en won de Trofeo Serra de Tramuntana al voor een vierde keer. Goossens werd vijfde.