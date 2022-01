Wilfried Peeters trekt met drie Belgen in selectie Quick-Step Alpha Vinyl naar Saoedi-Arabië

De eerste rittenkoersen komen eraan. Wilfried Peeters is in Saoedi-Arabië de man die bij Quick-Step het ploegleiderschap op zich neemt. De Ronde van Soedi-Arabië begint op 1 februari. In de selectie van Quick-Step Alpha Vinyl zitten drie Belgen.

Dat zijn Tim Declercq, Iljo Keisse en Bert Van Lerberghe. Zij zullen zich inzetten in het belang van het team tijdens deze vijfdaagse rittenkoers in Saoedi-Arabië, die dus duurt van 1 februari tot en met 5 februari. Ook de Italianen Andrea Bagnoli en Davide Ballerini, Fransman Florian Sénéchal en Duitser Jannik Steimle maken deel uit van de selectie.

REKENEN OP ITALIANEN OM HET AF TE MAKEN

"Het is de eerste koers van het jaar voor de ploeg. We gaan naar Saoedi-Arabië met een sterke ploeg die in staat is om goede resultaten te behalen. Davide Ballerini is in staat om mee te doen met de massasprints, terwijl Andrea Bagioli iets kan doen in de zwaarste etappe", blikt Wilfried Peeters vooruit.

Dat zijn dus de twee renners naar wie het meest gekeken zal worden om succes te behalen, al kan het bij Quick-Step steeds van alle kanten komen. "We gaan niet wegsteken dat we graag ons seizoen zouden beginnen met een overwinning, maar het blijft afwachten hoe de dingen zullen uitdraaien", aldus Peeters.