Bäckstedt laat tegenstand (en coronabesmetting) snel achter en zet haar klasse in de verf met eerste WK-goud

Het eerste WK-goud gaat weinig verrassend naar Zoe Bäckstedt. Al was het met die coronabesmetting die ze in januari opliep toch even uitkijken. Bäckstedt sloeg enkele Wereldbekermanches over, maar geraakte wel fit voor het WK en stak er daar met kop en schouders bovenuit.

Bäckstedt verscheen in Fayetteville aan de start als topfavoriete bij de dames junioren en was er na enkele minuten al alleen vandoor. De eerste klim was zwaar genoeg om onmiddellijk het verschil te maken. Een heel ander scenario voor Fleur Moors, de enige Belgische. Moors moest al lopend verder, nadat ze met een lekke band voet aan grond zette.

PECHDAG VOOR MOORS

Ook haar ketting sputterde later in de wedstrijd nog tegen: een echte pechdag dus voor Moors. Kon iemand Bäckstedt nog bedreigen? Neen, toch niet. De Nederlandse Leonie Bentveld was wel de tweede beste in koers, zoals dit seizoen wel vaker het geval was bij de junioren.

De strijd voor de derde plaats leek nog even spannend, maar met Molenberg had ook voor die medaille een Nederlandse de beste kaarten. Bentveld deed het overigens echt goed, want het verschil met Bäckstedt bleef status quo in de laatste ronden. Neemt natuurlijk niet weg dat het goud voor Bäckstedt is. De twee andere medailles gaan dus naar Oranje.