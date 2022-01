Bondscoach analyseert het WK veldrijden: "Geen fouten fouten gemaakt, dit was het gevreesde scenario"

De Belgische bondscoach is van mening dat er geen fouten gemaakt zijn op het WK veldrijden. Met de nodige richtlijnen had Sven Vanthourenhout zijn jongens op weg gestuurd, in de hoop dat het goud zou opleveren. Alleen botste België op een te sterke Tom Pidcock.

"Op voorhand waren er duidelijke afspraken, iedereen was het daarmee eens. Iedereen wou voor de zege gaan. Ik denk ook dat er geen fouten zijn gemaakt. In de cruciale fases zouden de jongens er alles aan gedaan hebben om te winnen, maar zover is het niet gekomen", stelt Vanthourenhout vast in een reactie bij VTM.

Over de eenheid in het team is hij tevreden. "De jongens stonden op één lijn, maar het is duidelijk dat Pidcock de betere was. Dit was het gevreesde scenario. Er waren bij Pidcock een paar procentjes bij gekomen in vergelijking met de vorige weken en maanden. Hij heeft zijn favorietenrol waargemaakt."

SNELLE DEBRIEFING

De Belgen zullen niet na het WK nog eens moeten samenkomen om alles door te spreken. Dat hebben ze snel na de aankomst gedaan. "We hebben hier meteen de debriefing gedaan en iedereen zijn zeg laten doen. Pidcock was de betere, ook dat moet je achteraf bespreken."

Over het WK in zijn totaliteit kan Vanthourenhout enkel positief zijn. "Ik ben vooral blij dat we met de jeugd weer meedoen. De beloften waren super, bij de junioren werd Aaron Dockx tweede. Vooral in de juniorencategorie oogt het veelbelovend. Ik ben zeker voldaan. Ik kan terug kijken op een geslaagd WK."