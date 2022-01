Omloop en omstandigheden verklaren volgens Aerts de eindbalans: "Op ander parcours heel andere kansen"

De aard van het parcours en de omstandigheden waren volgens Toon Aerts bepalend op het WK veldrijden. Zelf eindigde hij net buiten de top vijf. Het plan om sterk te openen kwam er niet helemaal uit, waarna Pidcock doorstoomde richting wereldtitel.

"Het was een vrij goeie start van mezelf", deed Toon Aerts zijn verhaal bij VTM. "Samen met Laurens had ik de opdracht om in het begin proberen te openen en Pidcock en Lars van der Haar uit hun kot te lokken. Ik zag daar in de eerste ronde een mooie kans toe. Ik heb geprobeerd, maar voelde dat het geen echte crossomstandigheden waren."

Het was wel duidelijk wat Aerts daarmee bedoelde. "Hitte, droge lucht, Ik had daardoor niet de benen om echt door te trekken. We zagen dat Pidcock niet panikeerde en de koers volledig in handen had. Het lag er nog droger en harder bij dan tijdens de verkenning 's middags. Het leek wel een snelheidskoers op een kartingcircuit."

Ik denk dat er weinig aan Pidcock te doen was

Was er iets te beginnen tegen Pidcock? "Op het moment dat Pidcock wegreed, had ik een valpartij en had ik de koers vooraan niet meer in het zicht. Ik denk dat er weinig aan te doen was als je ziet welke voorsprong hij uiteindelijk heeft. Een verdiende winnaar. Maar het is spijtig, want ik denk dat ik, Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt op een ander parcours heel andere kansen krijgen."

De crossers moeten het natuurlijk doen met het parcours dat ze voor de wielen krijgen. "Veldrijden hangt af van de weersomstandigheden. Dat zien we met droogte op een supersnel parcours. Ik ben Belgisch kampioen geworden op een slijkerig parcours, dat was dan weer in mijn voordeel."