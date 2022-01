Van der Haar, favoriet van de Amerikanen, voegt WK-zilver toe aan zijn medailles: "Op beslissende moment te ver"

Goud op het NK, goud op het EK, zilver op het WK: de reeks medailles die Lars van der Haar dit seizoen behaalde in de kampioenschappen, is indrukwekkend. Uiteraard had hij ook graag de wereldtitel gepakt. Pidcock was echter de beste, gaf Van der Haar ruiterlijk toe.

"Ik had zeker graag willen winnen", geeft Van der Haar aan bij Sporza. "Ik verpest het door op het beslissende moment te ver te zitten. Toen was het snel duidelijk dat Pidcock niet meer terug te halen was. Dan heb ik alles op alles gezet op plek 2 en 3."

Zonder Van der Poel en Van Aert was dit uiteraard ook voor Van der Haar dé gelegenheid om wereldkampioen te worden. "Het was een mooie kans, ik heb de trui verloren aan iemand die sterker was. Wanneer ik eens ging, reed ik er eens tien seconden af. Toen ik even later even hard reed, bleef het verschil hetzelfde. Ik denk dat het toen ook wel duidelijk was dat Pidcock de beste was."

MAKKELIJKE SPRINT

In de sprint voor zilver haalde Van der Haar het van Eli Iserbyt. "Ik wist dat Eli nog wat ging proberen om mij te verrassen. Dat maakte het voor mij alleen maar makelijker, want dan kon ik uit het wiel komen. Ik wist dat er tijd was om te pokeren. Eli ging aan op het beste moment voor mij."

De kopman van de Nederlandse ploeg werd in de VS wel enorm gesteund. "Ik denk dat ik één van de favorieten bij de Amerikanen was. Ik heb heel het parcours lang mijn naam gehoord. Ik vond het echt prachtig."