Ex-wereldkampioen heeft eerste zege van het seizoen beet en is zo ook de eerste leider in de Ster van Bessèges

Mads Pedersen is uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. Nadat hij zondag nog tweede werd in de GP La Marseillaise, heeft de Deen nu de openingsetappe van de Ster van Bessèges op zijn naam gezet.

Het werd al snel duidelijk dat de eerste etappe in de Ster van Bessèges ging uitdraaien op een sprint. Er zijn heel wat snelle jongens aanwezig in deze rittenkoers en met Mads Pedersen is er meteen een mooie winnaar uit de bus gekomen.

De Deen zorgt zo voor de eerste overwinning van het seizoen voor Trek-Segafredo. De ex-wereldkampioen was in de sprint sneller dan Hugo Hofstetter en Edvald Boasson Hagen en zo is Pedersen uiteraard ook de eerste leider in de Ster van Bessèges.