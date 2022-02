Mads Pedersen is overleden mecanicien van Trek-Segafredo niet vergeten: "Vandaag was een overwinning voor hem"

Trek-Segafredo heeft woensdag haar eerste overwinning van het seizoen kunnen boeken. Mads Pedersen was namelijk de snelste in de eerste etappe van de Ster van Bessèges, waardoor hij ook de eerste leider is.

Na de eerste etappe gaf Mads Pedersen meer uitleg over de sprint. "Op 500 meter ben ik vertrokken, maar ik dacht eerlijk gezegd dat het iets te vroeg was. toch had ik een mooie voorsprong en kon ik standhouden. Het is leuk dat ik het seizoen zo kan starten en dat ik deze vorm al heb", legde Pedersen uit en staat te lezen bij Wielerflits.

Mads Pedersen heeft deze overwinning opgedragen aan José Eduardo Santos. "Pepinho", de bijnaam van José Eduardo Santos, was een mecanicien van Trek-Segafredo en is enkele weken geleden overleden. "Het was zeker een zege voor hem. Ik word er zelfs wat emotioneel van en het toont dat er belangrijkere dingen zijn in het leven", aldus Pedersen.