Na waaiers en een tevergeefse solo: Groenewegen haalt slag thuis en wint voor het eerst bij Bike Exchange

Na een bijzonder wedstrijdverloop heeft Dylan Groenewegen zijn slag thuis gehaald in de derde rit van de Saudi Tour. Een etappe die opende met waaiers, waarna Turgis een moedige maar tevergeefse poging ondernam om weg te blijven. Het werd toch een sprint, Groenewegen was de snelste.

Wie dacht dat de renners tussen Tayma Hadaj Well en Alula Old Town een zorgeloos dagje zou hebben die automatisch ging uitdraaien op een massasprint, was verkeerd. De derde etappe in de Saudi Tour werd een echte waaierrit. Van vitaal belang dus voor de snelle mannen om zich niet te laten verrassen.

Sprinters als Caleb Ewan, Dylan Groenewegen en Fernando Gaviria hadden zich niet laten vangen: zij maakten deel uit van een eerste groep van ruim 25 man. Dit maakte allemaal deel uit van het eerste deel van de rit en de eerste twee groepen kwamen later toch weer samen.

KEISSE EVEN IN TEGENAANVAL

Dat nodigde uit tot nieuwe aanvallen. De Fransman Anthony Turgis ging er alleen vandoor en kreeg meteen een ruime marge. Keisse ging samen met Bonifazio in de tegenaanval, al duurde het niet lang eer ze gegrepen werden. Turgis zette dus door met een voorsprong van meer dan vijf minuten op het peloton, maar dat verschil zou met de finale in het vooruitzicht snel naar beneden gaan.

Met tien kilometer te gaan was ook Turgis teruggegrepen en zo leek de voorspelde sprint er toch aan te komen. Wel er rekening mee houdende dat de laatste honderd meter lichtjes omhoog liepen. Dylan Groenewegen kon dat wel aan en was in een chaotische sprint de snelste. Zijn eerste overwinning voor zijn nieuwe ploeg BikeExchange-Jayco. McLay werd tweede, Ewan derde.