Sprinters lijken opnieuw hun kans te mogen wagen in de Saudi Tour, al kan de wind een cruciale rol spelen

Vandaag staat de derde etappe van de Saudi Tour op het programma. De renners rijden daarin van Tayma Hadaj Well naar AIUIa Old Town. Het is een parcours van 181,2 kilometer en op maat van de sprinters.

De sprinters zijn normaal gezien aan zet in de derde etappe van de Saudi Tour. Veel hoogtemeters zijn er namelijk niet, maar de wind zou wel een belangrijke rol kunnen spelen. Zo zouden er waaiers kunnen ontstaan. Het is dus afwachten hoe de sprintersploegen met de wind zullen omgaan. De topfavoriet om de derde etappe te winnen, is alvast Caleb Ewan. De Australiër trok al aan het langste eind in de eerste etappe en lijkt de snelste van het pak te zijn.