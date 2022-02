Twee op twee voor Quick-Step Alpha Vinyl in Ronde van Valencia: Fabio Jakobsen haalt het voor Molano en Viviani

Quick-Step Alpha Vinyl heeft opnieuw mogen vieren in de Ronde van Valencia. Na de overwinning van Remco Evenepoel op woensdag, ging vandaag de zege naar de Nederlander Fabio Jakobsen. Hij was de snelste in de sprint.

Net zoals in de Saudi Tour en de Ster van Bessèges werd er ook in de Ronde van Valencia gesprint voor de zege. Ook nu was Quick-Step Alpha Vinyl de favoriet om de zege binnen te halen met hun snelle man Fabio Jakobsen. En de favorietenrol werd ook waargemaakt, want Fabio Jakobsen was de snelste van het pak. De Nederlander haalde het voor de Colombiaan Molano en de Italiaan Viviani. Remco Evenepoel blijft de leider in het algemene klassement.