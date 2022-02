🎥 Lotto-Soudal ook naast de fiets goed aan het seizoen begonnen: Frison papa geworden

De sterren lijken gunstig te staan voor een heel goed 2022 voor Lotto-Soudal.

Lotto-Soudal heeft begin november al 5 zeges op zak, wat niet slecht is voor de Belgische formatie die elk punt kan gebruiken om het behoud in de WorldTour te verzekeren. Met Van Gils, Ewan, De Lie en Wellens kwam het succes ook nog eens van 4 verschilende renners.

Maar ook naast de fiets lijkt het Lotto-Soudal en haar omgeving voor de wind te gaan. Renner Frederik Frison is namelijk papa geworden. Via de scial media pagina's van de ploeg liet de hardrijder weten dat zijn dochter Nona geboren is.