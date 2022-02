Maag-en darmklachten duiken op bij Uijtdebroeks: neoprof gaat niet van start in slotrit eerste rittenkoers

Cian Uijtdebroeks moet helaas passen voor de slotrit van zijn eerste rittenkoers bij de profs. Maag-en darmklachten zijn bij de Belgische youngster vastgesteld. Bij Bora-Hansgrohe hebben ze besloten om het zekere voor het onzekere te nemen.

De voorbije dagen was Cian Uijtdebroeks actief in de Saudi Tour, zijn eerste rittenkoers bij de profs nadat hij al twee eendagskoersen reed die deel uitmaakten van de Challenge Mallorca. Zijn beste notering kwam er in de tweede etappe: Uijtdebroeks kwam toen als 23ste over de streep.

Zijn ploeg Bora-Hansgrohe laat weten dat in de loop van de vierde etappe problemen in het maag-en darmstelsel bij Uijtdebroeks zijn vastgesteld. Om mee te strijden bij de profs is het uiteraard van optimaal belang om volledig gezond te zijn. Uijtdebroeks is voor zijn symptomen behandeld.

⚕️ Medical update: Cian Uijtdebroeks developed gastrointestinal problems during stage 4 of the Saudi Tour. He receives symptomatic treatment and is already getting better but will not be able to start the final stage.



📸: @sprintcycling pic.twitter.com/ay9C1aG4g4 — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) February 5, 2022

De 18-jarige neoprof voelt zich ondertussen al beter, maar zal toch niet aan de start komen van de vijfde en laatste etappe van de Saudi Tour.