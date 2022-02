Dylan Groenewegen won de meeste ritten en het puntenklassement: "Voor start van seizoen een beetje nerveus"

Voor Dylan Groenewegen had de start van het seizoen haast niet beter kunnen gaan. Nerveus was hij wel, naar eigen zeggen, maar dat bleek nergens voor nodig. De Nederlander trof in de Saudi Tour al tweemaal raak met BikeExhange-Jayco.

Door in de slotetappe zijn tweede ritzege te boeken, gaat Groenewegen met de winst in het puntenklassement aan de haal. Het zijn vooral toch de ritzeges die deugd doen. "De jongens leerden snel en hebben het zo goed mogelijk proberen doen en nu hebben we twee overwinningen. Twee op drie is heel mooi", vat Groenewegen de massasprints samen.

Groenewegen deed ook nog eens het verhaal van die spurt in de laatste rit. "We geraakten elkaar wel wat kwijt, maar in de finale vonden we mekaar terug en Luka Mezgec kwam bij mij aan een rondpunt. De ploeg bracht me in heel goede positie. Zo'n 200 meter voor de finish ging Luka naar rechts en had ik vrije baan om rechtdoor te sprinten."

Het is een goede start van het seizoen

De eindbalans aan het einde van de Saudi Tour is dus bijzonder positief. "Het is echt een goede start van het seizoen. Ik was voor de start van het seizoen een beetje nerveus om eraan te beginnen in een nieuwe ploeg. Iedereen heeft zo snel geleerd en heeft een hele goede job gedaan."