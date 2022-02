Matteo Trentin gaat akkoord met Remco Evenepoel: "Dit is wegwielrennen, niet gravelracen"

Na de kritiek die Remco Evenepoel uitte op de gravelstrook in de Ronde van Valencia, krijgt van Trentin bijval. Ook de Italiaan vond het er toch wat over. Volgens hem hebben gravelstroken geen plaats in rittenkoersen in het wegwielrennen.

De derde etappe in de Ronde van Valencia eindigde op een beklimming die ook een gravelsector omvatte. Evenepoel vond dat onnodig. Eenzelfde geluid is te horen bij Matteo Trentin. "Ik ben er niet dol op om gravel te zien in een rittenkoers. Ik denk dat we te ver gaan, op zoek naar spektakel dat niet nodig is", zegt Trentin aan Cyclingnews.

NIET GEPAST

Dat spektakel was er sowieso wel geweest. "Het was al steil genoeg en de ondergrond was niet goed genoeg. Dit was niet gepast voor wegwielrennen. Dit is wegwielrennen, niet gravelracen." Evenepoel noemde het een 'mountainbikerit'. "Het was misschien geen mountainbikerit, maar het was wel gravelracen. Als je aan gravelracen wil doen, kun je daar circuits voor vinden."

Opvallende uitspraken voor een renner komt die uit het land van de Strade Bianche komt. Is een mini-Strade in de Ronde van Valencia dan zo erg? "Strade Bianche is Strade Bianche. Het is een koers die zo vorm gekregen heeft. Het is ook speciaal omdat de wegen in Toscane anders zijn dan alle andere gravelwegen in Italië. In plaats van dat te kopiëren, is het misschien beter om iets speciaal te vinden verbonden aan deze koers."