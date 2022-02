Grote Prijs Jean-Pierre Monseré krijgt nieuw parcours: "Kleinere kans op massasprint"

De elfde editie van de Grote Prijs Monseré staat op zondag 6 maart op de agenda en krijgt een nieuw parcours.

Zes WorldTour komen op de koers af. “Wij hebben een akkoord met Intermarché-Wanty Gobert, Quick-Step Alpha Vinyl Team, Lotto Soudal, UAE Team Emirates, Team DSM en Cofidis om te starten in de 11e GP Jean-Pierre Monseré. Naast deze zes WorldTeams krijgen ook tien ProTeams startrecht. Dat zijn onder meer Sport Vlaanderen-Baloise, Bingoal-Pauwels Sauces WB, B&B Hotels-KTM, Uno-X en Alpecin-Fenix, de ploeg van Tim Merlier onze laatste winnaar. In totaal zullen er 25 ploegen starten”, meldt koersdirecteur Gorik Gardeyn.

Vorig jaar was er geen publiek van de partij. In 2019 moest de koers geannuleerd worden door het stormweer. “Wij hopen dat we nu opnieuw eens een 'normale' GP Jean-Pierre Monseré kunnen organiseren. Dat wil zeggen met publiek en vips. Afwachten wat de laatste maatregelen zullen zijn van het Overlegcomité, maar we hopen dat de coronapandemie dan al over zijn top heen zal zijn en er op 6 maart al enkele versoepelingen zijn vanuit de overheid.”

Er is ook een nieuw parcours voorzien. “Vroeger werkten we 10 plaatselijke ronden af van iets meer dan 19 kilometer. Wij wilden het parcours iets selectiever maken en dat over typisch West-Vlaamse wegen. Vandaar dat we vanuit start- en aankomstplaats Hooglede richting Ichtegem, Torhout, Lichtervelde en Gits gaan. We wisselen smalle wegen af met brede banen. Naast de Hoogledeberg werden nu ook de Ruidenberg, de Lookhuisstraat of Keiberg en de Gitsberg in het parcours opgenomen. We doen die omloop vier keer aan. De kans op een massasprint zal dit jaar iets kleiner zijn dan voorheen.”