🎥 Een leerrijke blik achter de schermen: zo verfijnen ze bij Quick-Step Alpha Vinyl de lead-outs en de sprints

Bij Quick-Step Alpha Vinyl hebben ze met Jakobsen en Cavendish echte topsprinters. Ook de lead-out moet uiteraard op punt zijn, zodat de ploegmaats hen naar de overwinning kunnen loodsen. Daar werken ze bij Quick-Step dan ook enorm hard aan.

Dat gebeurt onder het mom van sprinttrainingen. Een filmpje van Quick-Step Alpha Vinyl geeft u zicht op hoe die sprinttrainingen er juist uitzien. Het zijn beelden van een recent trainingskamp in de Algarve, waar er dus ook tijd werd gemaakt om aan de skills voor de sprints te werken.

En dit allemaal onder het goedkeurend oog van Tom Steels, ploegleider en coach bij Quick-Step. De sprintvoorbereiding en de spurt zelf tot een kunst maken, dat is het streven. Het resulteerde onlangs alvast in twee ritzeges van Fabio Jakobsen in de Ronde van Valencia.