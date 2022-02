Nairo Quintana is helemaal terug na coronabesmetting en zal zijn seizoen starten in Frankrijk

De start van het nieuwe seizoen viel nog in het water voor Nairo Quintana na een coronabesmetting, maar nu is de Colombiaan er wel helemaal klaar voor. Hij start namelijk in de Tour de la Provence.

Nairo Quintana kreeg nog niet zo lang geleden te maken met een coronabesmetting en daardoor moest hij de start van dit seizoen uitstellen. Nu is de Colombiaan er helemaal klaar voor en hij begint donderdag aan zijn seizoen. Quintana zal namelijk te zien zijn in de Tour de la Provence. De klassementsrenner is de kopman van Team Arkea Samsic. Ook Dayer Quintana, Maxime Bouet, Nicolas Edet, Miguel Florez, Romain Hardy en Łukasz Owsian zijn van de partij voor de ploeg. 𝐈𝐋 𝐄𝐒𝐓 𝐃𝐄 𝐑𝐄𝐓𝐎𝐔𝐑 ! 😍



Notre leader Nairo Quintana fera son retour à la compétition pour le Tour de la Provence, tout comme son frère, Dayer Quintana 👊



La première de Nicolas Édet sous nos couleurs 🥰#TDLP