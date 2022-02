📷 Zware valpartij ontsiert eerste etappe van Tour of Antalya

De eerste etappe van de Tour of Antalya is gewonnen door Matteo Malucelli. Een uitgedund groepje sprintte voor de eindzege.

In de eerste rit werd er weinig gekoerst. De opgave van Jay Vine was wellicht het meest in het oog springende nieuws.

Op goed 20 kilometer van het einde werd duidelijk dat de etappe zou uitdraaien op een massasprint. In de slotkilometers werd heel hard gekoerst.

Te hard, want een kilometer voor de meet ging een grote groep tegen de vlakte. Een uitgedund groepje sprintte voor de zege. Na een millimetersprint leek Jakub Mareczko te winnen, maar Matteo Malucelli werd aangeduid als winnaar.