Verstrynge verduidelijkt beslissing: "Keuze voor ander team is niet keuze Van Kasteren, ik heb gekozen voor mezelf"

Na overleg met zijn manager Hans van Kasteren besloot Emiel Verstrynge om zijn huidig team te verlaten. De teleurstelling over het vertrek van Verstrynge en Wyseure zit diep bij Tormans. Het is wel zijn eigen beslissing geweest om weg te gaan, benadrukt Verstrynge.

"Ik heb het altijd goed gehad bij de ploeg Tormans. Ik ben Bart en Geert Wellens, de verzorgers en de mecaniciens allemaal heel dankbaar. Wij hebben veel aan hen gehad en zij veel aan ons. Maar de keuze om Tormans te verlaten is een keuze uit eigenbelang", legt Verstrynge uit bij Sporza. "Ik heb mezelf de vraag gesteld: "Hoe kan ik op de best mogelijke manier de toekomst ingaan?" En het antwoord was: bij een andere ploeg."

Die andere ploeg is Alpecin-Fenix. Het kamp-Tormans en ook Patrick Lefevere wijst met de vinger naar Hans van Kasteren. "Maar de keuze voor een ander team is niet de keuze van Hans", verduidelijkt Verstrynge. "Ik heb gekozen voor mezelf."

TELEURGESTELDE WELLENS

Onder meer bij Bart Wellens hakte het er fel in, bleek uit een post op social media. "Het is niet leuk om ons vertrek in de pers te moeten vernemen. We hadden het liever anders gehad. Ik heb Bart nog aan de lijn gehad. Hij was teleurgesteld zoals ik verwacht had. Ik heb het altijd naar mijn zin gehad bij hem. Er was nooit reden tot klagen. Maar voor mijn toekomst was het beter om naar een andere ploeg te gaan."