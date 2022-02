Eindzege kwam niet meer in gevaar voor Brand, maar: "Had vooraf wat parcoursstress"

Al in de eerste ronde ging ze ervandoor en ze zagen haar niet meer terug. Lucinda Brand kroonde zich oververdiend tot de koningin van de Superprestige door de slotmanche in Gavere te winnen en de eindzege op zak te steken.

Dat de eindzege naar Lucinda Brand zou gaan, stond op voorhand al voor 90% vast. Althans voor de buitenwereld was dat zo want Brand zelf had er zelf niet al te veel vertrouwen in vooraf. "Bij de verkenning was het enorm glad en ik kreeg het niet onder de knie, ik had een beetje parcourstress", klinkt het in het flashinterview achteraf.

"Het plan was om in de koers zelf rustig aan te doen in de eerste rondes maar de mannen kwamen zeggen dat het al goed opgedroogd was. Als je dan goed in je ritme zit op zo'n klimparcours, valt alles perfect op zijn plaats. Ik ging zo snel alleen omdat ik mijn eigen ritme wou rijden", verklaarde ze.

Het NK en WK kon ze niet winnen maar de Superprestige stak Brand wel op zak ,goed voor haar 19e zege van het seizoen. "Ik verlies telkens van Marianne Vos, niet van de minste. Als je naar het grote plaatje moet kijken, ben ik gewoon super tevreden over mijn seizoen", besluit de Nederlandse Europese kampioene.