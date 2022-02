Gewijzigde plannen: Lotto Soudal gaat topsprinter uitspelen in Kuurne-Brussel-Kuurne

Enkele plannen zijn gewijzigd bij Lotto Soudal. Het gaat in Kuurne-Brussel-Kuurne met zijn topsprinter Caleb Ewan aan de start komen. Dat was aanvankelijk niet voorzien. Ewan kiest nu voor deelname aan de Vlaamse eendagskoers in plaats van aan de UAE Tour.

Die mededeling doet Lotto Soudal in een persbericht. "Met Caleb Ewan erbij kunnen we in meerdere scenario’s meespelen om de winst in Kuurne-Brussel-Kuurne", legt general manager John Lelangue uit. "Als het op een sprint aankomt, hebben we met hem een van de favorieten in huis. Maar evengoed hebben we genoeg renners die in de heuvelzone ten aanval kunnen trekken."

LICHTE ZIEKTE

De reden waarom Ewan van start gaat in Kuurne, heeft ook te maken met een lichte ziekte onlangs bij de Australiër. Die weerhoudt hem ervan om van start te gaan in de UAE Tour. "Ik voel me nu goed, maar het is beter om niet direct terug te keren met een zevendaagse rittenkoers", redeneert Ewan.

Kuurne-Brussel-Kuurne gaat door op zondag 27 februari en is ook dit jaar opnieuw de tweede wedstrijd van het Vlaamse openingsweekend. Voordien rijdt Ewan wel nog de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Na Kuurne-Brussel-Kuurne gaat het via de Tirreno-Adriatico richting Milaan-Sanremo.