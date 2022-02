Sterke Lutsenko rondt lange solo knap af in Clásica Jaén, Belgen Wellens en Vliegen maken podium compleet

Alexey Lutsenko heeft nog eens zijn visitekaartje afgegeven, voor zover dat nodig was. Een lange solo, daar had de beresterke Lutsenko wel zin in. Op de deels onverharde wegen van de zware Clásica Jaén was hij niet te stuiten. Tim Wellens en Loïc Vliegen werden tweede en derde.

Het werd een knotsgekke koers, met al veel actie reeds vroeg in de wedstrijd. Op veertig kilometer van de aanval ontbond Lutsenko al zijn duivels: de Kazachse renner ging er alleen vandoor. Wellens, Vliegen, Kämna en Swift konden er wel nog naartoe. Mooi dat er twee Belgen mee voorin waren, maar de onfortuinlijke Vliegen moest de rol lossen vanwege mechanische pech. Met ook nog stukken over gravel bleef het constant opletten in de finale van deze 'Strade Bianche light'. Bij een volgende versnelling liet Lutsenko de rest definitief achter. LUTSENKO RIJDT RUIM EEN MINUUT BIJ MEKAAR Het leek even aan Wellens, Kämna en Swift om de schade te beperken. Vliegen kon wel snel weer aansluiten. Dat lukte overigens niet zo goed, het beperken van die schade: de laatste vijftien kilometer vatte Lutsenko aan met een voorsprong van 1 minuut en 15 seconden. De ultieme slotkilometers waren wel oplopend. Lutsenko had echter voldoende marge en boekte een welverdiende overwinning. Het werd nog een intense strijd om de dichtste ereplaatsen. De twee Belgen voorin wisten deze in te nemen: Tim Wellens kwam als tweede over de streep, Loïc Vliegen als derde.