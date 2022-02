Olympisch kampioen Richard Carapaz knalt naar nationale tijdrittitel

Richard Carapaz heeft de smaak van de titels te pakken. De olympische kampioen is nationaal tijdritkampioen van Ecuador geworden. Het is de eerste nationale titel die Carapaz bij de profs weet te behalen. Mogelijk voegt hij daar dit weekend nog een tweede aan toe.

Richard Carapaz is een kampioenschapsrenner geworden. U herinnert zich ongetwijfeld wel hoe hij in Tokio vorig jaar naar de olympische titel op de weg reed, voor Wout van Aert. Het Ecuadoriaans Kampioenschap was een volgende gelegenheid om te oogsten.

Eerst kwam het nationaal kampioenschap tijdrijden aan bod. Carapaz mocht na zijn inspanning in de tijdrit alvast plaatsnemen op het hoogste schavotje en de gouden medaille in ontvangst nemen. Het zilver en brons ging naar renners van Team Blanco Guayaquil: Jorge Montenegro werd tweede, Benjamin Quinteros derde.

#CampeonatoNacional2022 🇪🇨🚴‍♂️🏆

.

Contra Reloj Individual ⏱️ Elite Varones

.

🥇 Richard Carapaz - INEOS

🥈 Jorge Montenegro - Team Banco Guayaquil

🥉 Benjamín Quinteros - Team Banco Guayaquil pic.twitter.com/6yZkEPcAcQ — Radio Pedal (@RadioPedalEC) February 18, 2022

Zaterdag staat ook het Ecuadoriaans Kampioenschap op de weg op het programma. In 2010 werd Carapaz al eens nationaal kampioen op de weg bij de junioren, maar nog nooit bij de profs. Ook de tijdrittitel had hij bij de grote jongens nog niet eerder behaald.