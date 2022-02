Steff Cras klimt mee met de beteren op zware finish in Ruta del Sol: "Ploeg belonen met mooi resultaat"

De gehele etappe liep al naar wens voor Lotto Soudal. "Dat Kamil Malecki in de ontsnapping zat, was het ideale scenario voor ons. De ploeg beschermde me uitstekend, zodat ik al mijn energie kon sparen voor de laatste beklimming. Daar was het voluit de inspanning leveren tot op de finish."

Dat deed Cras dan ook en hij sleepte er een knappe vijfde plaats uit. "Ik ben blij met mijn prestatie. Ik wilde de ploeg belonen voor het reeds geleverde werk met een mooi resultaat." Dat lukte zeker en vast, waardoor Cras ook opschoof naar een zevende stek in het klassement.

