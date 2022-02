Vermeersch en Van Moer genoten van stage met Campenaerts en zijn klaar voor seizoensstart: "Honger nog groter"

Florian Vermeersch en Brent Van Moer stoomden zich op stage met Victor Campenaerts klaar voor het seizoen. Voor die eerste twee staat de eerste koers van het jaar voor de deur met de Tour des Alpes Maritimes et du Var. De gretigheid om er weer in te vliegen, is groot.

"De afgelopen maanden heb ik heel wat trainingsarbeid geleverd en tegenover vorig jaar start mijn seizoen nu iets later. Dat maakt de honger om eraan te beginnen nog groter. De stage in Syncrosfera is goed verlopen en ik heb mijn trainingen kunnen uitvoeren zoals gepland. De omstandigheden om te trainen waren er perfect en de aanwezigheid van Brent en Victor maakte het een geslaagde stage", aldus Vermeersch op de Lotto-site.

© photonews

Eenzelfde geluid bij Brent Van Moer. "Na een geslaagde hoogtestage heb ik veel zin om te koersen. Dit was een van de leukste stages die ik al afwerkte. Natuurlijk was er de aanwezigheid van Victor en Florian, maar we werden ook perfect ondersteund door onze verzorger, mecanicien en dokter. Met uitzondering van onze trainingstochten verbleven we bijna constant in de hoogtekamers."

VEEL HOOGTEMETERS

"De Tour du Var wordt voor mij koffiedik kijken", blikt Vermeersch vooruit. "Het wordt afwachten hoe de benen reageren op het verblijf op hoogte. Als ik me de komende dagen nog niet super voel, is dit dan ook zeker nog geen reden tot paniek. Door de vele hoogtemeters is de Tour du Var nu ook niet op mijn lijf geschreven, maar het is belangrijk om nog eens die wedstrijdprikkel te hebben voor de openingsklassiekers."

Brent Van Moer bekijkt het vooral vanuit het oogpunt van het collectief. Met het team enkele mooie uitslagen boeken, zou meteen goed zijn voor het moreel. "We staan met een sterke ploeg aan de start dus kan het wel eens een mooie driedaagse worden."