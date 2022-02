Jakobsen bedankt één ploegmaat in het bijzonder na zege: "Ik zag Merlier zitten, maar hij kon me niet meer passeren"

Fabio Jakobsen moest afrekenen met Tim Merlier om opnieuw een zege te kunnen boeken in de Algarve. De ploegmaats stelden ook weer alles in het werk om Jakobsen te laten winnen. Vooral Kasper Asgreen was van goudwaarde, aldus de Nederlander.

Het teamwork is altijd een belangrijke factor in een vlakke etappe en dat was op weg naar Faro niet anders. "We proberen altijd te winnen. We verloren enkele nachten geleden Tim Declercq, die wellicht met maagproblemen kampt, al weten we het niet zeker. We hebben hem gemist. De rest deed het perfect. Ze brachten mij in perfecte positie", had Jakobsen niets dan lof voor de inzet van zijn teamgenoten.

"Ik moet in het bijzonder Kasper Asgreen bedanken. Hij hield me de hele dag uit de wind en was er ook nog in de finale, ook al was hij vorige week nog ziek. Ik was de sterkste in deze oplopende sprint." Jakobsen won opnieuw met overmacht. Een vlotte zege? "Het is nooit gemakkelijk. Je moest goed voorbij het ronde punt geraken en dan waren de laatste 400 meter oplopend. Ik zette aan op 200m van de meet, samen met Coquard."

SPRINTEN TEGEN COQUARD EN MERLIER

Dat was één van de mannen die Jakobsen in de gaten moest houden. "Hij is ook iemand die op zo'n finish kan winnen. Ik zag Tim Merlier zitten achter mij, maar hij kon mij langs links niet meer passeren. Blij dat ik kon winnen."

Jakobsen rijdt in de Ronde van de Algarve ook rond in de groene trui. De eindzege in het puntenklassement kan hem haast niet meer ontsnappen. "Ik hou van de kleur groen, het is een sprinterskleur. Ik heb al groen gedragen in de Vuelta. Ik ben blij dat ik de groene trui mee naar huis kan nemen, als ik de koers uitrijd."