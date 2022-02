Geraint Thomas gaat dan toch niet meedoen aan de Vlaamse klassiekers: "Beslissing met pijn in het hart"

Geraint Thomas had een opvallende naam kunnen zijn op de startlijst van de Vlaamse klassiekers. De voormalige Tourwinnaar had graag teruggekeerd naar de eendagskoersen in Vlaanderen. Het zal echter niet voor dit jaar zijn.

Dat heeft Het Laatste Nieuws kunnen vernemen uit de mond van Thomas zelf, die de voorbije week actief was in de Ronde van de Algarve. Daar werkte hij vooral voor zijn ploegmaats bij Ineos, omdat hij momenteel nog niet even ver staat. CONDITIE NIET GOED GENOEG Dat heeft Thomas ook doen besluiten om niet af te zakken naar de Vlaamse klassiekers. "Een beslissing met pijn in het hart, maar door een blessure in deze winter is mijn conditie nog niet goed genoeg voor de kasseiklassiekers", concludeert Thomas. En als hij in de Vlaamse koersen aan de start zou komen, wil de 35-jarige renner ook een goed figuur slaan. "Ik wil er enkel rijden als ik goed genoeg ben", verkondigt Thomas.