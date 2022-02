Jasper Philipsen grijpt net naast tweede zege in UAE Tour: "Goed voor de sport"

Er moest een fotofinish aan te pas komen, maar Jasper Philipsen was tweede na Mark Cavendish in de tweede etappe van de UAE Tour.

Het was een bijzonder hectische finale, maar uiteindelijk was het verdict de tweede plaats voor Jasper Philipsen. “Dat hoort bij het sprinten. Vandaag maakten we wat foutjes en win ik niet”, klonk het achteraf bij Philipsen. “We raakten elkaar een beetje kwijt en ik zat plots ook nogal ver. Uiteindelijk, toen ik het bordje van de 300 meter zag, besloot ik alsnog aan te zetten, want op dat moment zat ik uitstekend geplaatst.”

“Dat is vroeg, maar ik moest wel, al wist ik dat het zwaar zou worden met de wind op kop. Het werd nog nipt op het einde, maar Mark timede beter en toonde zich de snelste vandaag.”

Philipsen blijft wel leider in de UAE Tour. “Ik ben blij dat ik gisteren gewonnen heb, dat was goed voor het vertrouwen. Het is fijn voor Mark dat hij wint. Hij draait intussen al heel lang mee en het is altijd goed voor de sport als zo'n renner wint.”