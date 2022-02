Philipsen legt op eerste koersdag meteen grote namen over de knie: "Ook limieten ontdekken in Vlaamse klassiekers"

Jasper Philipsen klopte op zijn eerste koersdag in 2022 heel wat grote namen. Of hij in de Vlaamse klassiekers een stap voorwaarts kan zetten, zal later moeten blijken, maar als sprinter staat Philipsen er alvast meteen. Hij mocht dan ook vier truien ophalen in de UAE Tour.

Bennett, Viviani, Démare, Groenewegen: allemaal namen als een klok en allemaal moesten ze tegen Philipsen het onderspit delven in Madinat Zayed. "Het is een geweldige start van het seizoen. Ik had niet verwacht om onmiddellijk te winnen, maar natuurlijk probeerden we het wel."

Philipsen begon zijn sprint behoorlijk vroeg en dat bleek de juiste aanpak. "Door de wind in de rug moest je niet aarzelen om vroeg aan te zetten. We wisten dat de snelheid hoog lag en je er voor moest zorgen dat je je sprint kon rijden. Ik ben blij dat ik de opening vond en mijn sprint kon inzetten. Het was een geweldig gevoel toen ik als eerste over de streep kwam."

Sprint is mijn grootste wapen

Zijn eerste zege van het jaar komt er in de spurt, maar Philipsen geeft aan dat hij ook een nog completere renner wil worden. "We mikken voorlopig op de sprints, dat is mijn grootste wapen. Ik wil ook de limieten ontdekken in de Vlaamse klassiekers. Tijdens de winter hebben we meer getraind met dit in gedachten. Laten we zien hoe ik op dat vlak mezelf ontwikkel de komende maanden. Mijn grootste kracht zal wel de sprint blijven."