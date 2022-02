Thibau Nys heeft op 19de eerste podiumplek bij elite beet: "Seizoen met veel knip-en plakwerk, zo afsluiten is ideaal"

Een eerste podiumplek bij de elite: het was voor de 19-jarige Thibau Nys de ideale afsluiter van het veldritseizoen. Een seizoen dat hem nog lang zal bijblijven, met enkele prachtige momenten, maar ook het herstellen van twee ernstige valpartijen.

Thibau Nys stond PlaySports te woord na het in Oostmalle behalen van zijn eerste podiumplaats bij de elite. "Ik had 'm niet verwacht. Alles zat mee. Ik heb eens gevoeld wat het doet om mee te zijn van bij de start en niet meteen te moeten achtervolgen. Dat doet zo veel, je kunt zoveel krachten sparen. Op het moment dat het erom gaat, heb je dan nog een paar cartouches over. Dat heb ik voor de eerste keer kunnen ervaren."

Door die prima start kon hij ook concurrenten voor het podium al op achterstand zetten. "Ik heb het geluk gehad dat ik in het zog van Laurens Sweeck even mee kon. Ik denk dat ik perfect heb ingedeeld. Ik heb ook niet te lang willen blijven volgen. Daarna was het gewoon kwestie van in het ritme te blijven en er voor te zorgen dat geen achtervolgers meer terugkwamen."

VEEL UPS EN DOWNS

"Het is een seizoen met heel veel knip-en plakwerk geweest, met heel veel ups en downs", haalt Nys ook nog eens aan. "Mentaal best zwaar. Ik ben met een perfect gevoel het seizoen gestart, maar dan komt die sleutelbeenbreuk en krijg je pas later die terugslag. Op het BK viel ik terug en zo blijf je een beetje aanmodderen. Het gevoel is vaak goed geweest, maar ik heb het niet echt vaak kunnen laten zien."

Maar: eind goed, al goed, met die knappe derde plek in Oostmalle. "Om dan zo af te sluiten, is ideaal", bevestigt Nys. En nu? "Een paar weken het rustiger aan doen en dan stilletjes aan opbouwen naar het wegseizoen, waar ik ook heel gemotiveerd voor ben en nu al naar uitkijk."