Lelangue hoopt kanonstart Lotto door te trekken maar past voor favorietenrol: "Vertrouwen groot, ambitie realistisch"

Eindelijk hangt er nog eens een goede vibe rond Lotto. John Lelangue zag zijn team een kanonstart nemen in 2022, met reeds zes zeges plus een eindzege. Dat moet enorm deugd doen. Nu is de vraag: kan Lotto Soudal het ook in de klassieke periode?

"Er is een nieuwe dynamiek in de ploeg", verklaart manager John Lelangue het succes in de eerste maand(en) in Het Laatste Nieuws. "Zowel bij renners als personeel zie ik nu dingen die ik de voorbije drie jaar nooit heb gezien. En bij uitbreiding het voorbije decennium niet, in mijn vorige ploeg."

Dat vraagt om voorbeelden. "De spontaniteit en gretigheid waarmee Victor Campenaerts afgelopen winter zo'n jong talent als Arnaud De Lie onder de arm nam om al een aantal Vlaamse koersen te verkennen. En dit weekend nog: hoe onze renners in de Alpes Maritimes en Var voor elkaar door het vuur gingen."

INVESTEREN IN JEUGD KOST TIJD

Wat een verschil ook met de voorbije seizoenen, toen de overwinningen vaak achterwege bleven. "We hebben veel kritiek geïncasseerd. Resultatief was 2021 een rampjaar. Investeren in jeugd kost ook tijd. Maar ze zijn aan het komen", gelooft Lelangue nog altijd in de visie om talentvolle jongeren kansen te geven.

© photonews

Is Lotto geen favoriet in het Vlaamse openingsweekend na dat sterke seizoensbegin? "Wij, favoriet? Da's een zware uitspraak. We hebben niet de referenties an andere, sterkere teams. Van Moer en Vermeersch hebben na hun hoogtestage nog niet veel gekoerst. Campenaerts zelfs niet. We weten niet wat dat gaat geven in de Omloop en Kuurne."

LAATSTE OMLOOP-ZEGE VOOR LOTTO 20 JAAR GELEDEN

Het is exact twintig jaar geleden dat Lotto nog eens de winnaar van de Omloop leverde. Hoog tijd dus om dat nog eens te doen. "We zullen er alles aan doen. Het vertrouwen is groot, de ambitie realistisch." Lelangue weet goed genoeg hoe belangrijk de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne zijn. "Superbelangrijk. Net als alles wat er nadien op volgt, tot en met Luik-Bastenaken-Luik. In die periode moeten we presteren."