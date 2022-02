VOORBESCHOUWING: afscheidsjaar Valverde bij Movistar en Mas nu nog meer klassementsman van de ploeg

Nu het wegseizoen weer begonnen is, is het tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2022 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de verschillende WorldTour- ploegen onder de loep. Vandaag: Movistar.

SAMENSTELLING PLOEG

Miguel Ángel López vertrok al na een jaar en ook Soler koos andere oorden. Twee van de belangrijkste klimmers. Daar tegenover staat dat Movistar Oscar Rodríguez en Sosa haalde. Naast Rodríguez maakten ook Gorka Izagirre en Aranburu de overstap van Astana. Andere nieuwkomers zijn Kanter, Barta, Lazkano en Rangel Costa. Ander vertrekkers Cataldo, Villella, Carretero, Cullaigh, Alba en Mora.

PLUSPUNTEN

Alejandro Valverde blijft een fantastisch uithangbord. Het is voor hem zijn laatste jaar als prof en op zijn 41ste is hij nog altijd in staat om koersen te winnen. Enric Mas bewees met zijn tweede plek in de Vuelta van 2021 nog een keer dat hij podiummateriaal is in een grote ronde. Hij mag dus met verwachtingen aan het begin van het nieuwe seizoen verschijnen.

MINPUNTEN

Of Rodríguez en Sosa het in pakweg een grote ronde al in de buurt van het podium komen en het niveau van López en Soler evenaren, is twijfelachtig. Dat maakt dat Mas duidelijk de nummer 1 is voor het rijden van een klassement, maar dat is niet zonder nadelen. Want als die wegvalt, waar moet Movistar dan mee op de proppen komen?

X-FACTOR

Nog één jaar luistert de X-factor bij Movistar naar de naam Alejandro Valverde. Laten we dus vooral genieten van wat 'good old' Alejandro het wielerpubliek nog te bieden heeft. Ondanks ook een controversiële periode in het verleden gunnen velen de voormalige wereldkampioen een schitterend afscheid aan de sport.