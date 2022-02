Doelstellingen en timing bij Remco Evenepoel: "Als hij zo blijft presteren..."

Remco Evenepoel liet zich dit seizoen al opmerken in de Ronde van de Algarve. Zeker in het tijdrijden.

De tijdritten zouden wel eens het ding van Remco Evenepoel kunnen worden dit jaar. En dan kijken we uiteraard naar het WK in Australië op 18 september.

Het parcours is technisch, maar vlak. Over een afstand van 37,6 kilometer. “Als Remco zo blijft presteren in het tijdrijden, zal het WK tegen de klok zeker een belangrijk doel worden", zegt trainer Koen Pelgrim aan Sporza.

Al is er ook een klein probleempje. “Heel specifiek zal hij er zich wel niet op voorbereiden, want de WK-tijdrit valt een week na het einde van de Vuelta.”

Toch is er veel hoop en vertrouwen in een goede afloop. “Remco kan zijn conditie van de Vuelta meenemen naar het WK, zoals Wout van Aert dat vorig jaar na de Tour heeft gedaan richting de Olympische Spelen.”