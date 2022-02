Magnus Cort zorgt voor eerste overwinning in rit in lijn voor EF dit jaar in nieuwe rittenkoers

Magnus Cort is ook dit jaar erg snel aan de meet. De Deen bezorgde EF de eerste zege in een rit in lijn in de Gran Camiño, een gloednieuwe rittenkoers die in 2022 zijn intrede doet op de wielerkalender. Magnus Cort was de rapste in een massasprint.

De openingsetappe van O Porriño naar Vigo was het traject voor de eerste koersdag ooit in de gloednieuwe Gran Camiño. Een kopgroep van acht man vormde de ontsnapping van de dag. Angulo, Barrenetxea, Caravaca, Jetse Bol, Rojas, Viegas, Silva en Goncalves toonden hun aanvalslust op Spaanse wegen. DUO VECHT TEGEN DE BIERKAAI Het peloton begon al snel te naderen. Zes vluchters hadden door dat het onbegonnen werk was om te proberen voorop te blijven. Twee van hen zetten echter toch door: Caravaca en Silva. Zij bleven nog even vechten tegen de bierkaai, maar op twintig kilometer van de aankomst was alles weer bijeen. Bennassar plaatste in de finale nog een aanval. Ook hij slaagde er niet in om de massaspurt te vermijden. In die sprint was Magnus Cort de snelste: de Deen kon op de streep het zegegebaar maken. Voor EF de eerste zege in een rit in lijn, nadat Bissegger wel al de tijdrit won in de UAE Tour. Cort haalde het in Vigo voor Giovanni Lonardi en Alejandro Valverde.