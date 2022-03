Veelbesproken Hans van Kasteren niet meer de manager van Quinten Hermans: "Nemen in vriendschap afscheid"

Een opmerkelijk weetje: Hans van Kasteren is niet langer de manager van Quinten Hermans. Onlangs kwam Van Kasteren nog in het oog van de storm nadat Wyseure en Verstrynge na overleg met hem voor Alpecin-Fenix kozen, terwijl ook bij Quick-Step een project klaar lag.

Ook voor Quinten Hermans zou een overstap naar Alpecin-Fenix tot de mogelijkheden behoren. Hermans laat zich al van bij de jeugd bijstaan door Van Kasteren. Daar komt nu dus een einde aan. "Quinten en ik nemen in alle vriendschap afscheid van mekaar", verduidelijkt Van Kasteren in HLN. "Gezien zijn wegambities wil hij het in de toekomst professioneler aanpakken. Fair enough voor mij."

'MANAGER' ZWAAR BELADEN WOORD

Quinten Hermans stapt over naar het managementbureau Squadra Sports. "Ik moet ook niet leven van wat ik doe in het wielrennen. 'Manager' is daar in die zin ook een zwaar beladen woord voor. Ik adviseer, help de jongens waar ik kan en verdien daar geen cent aan."

Van Kasteren wenst Hermans alvast het beste voor de toekomst. "Ik zal de laatste zijn om Quinten tegen te houden in zijn toekomstplannen."