🎥 Deze massale en spectaculaire valpartij zorgde voor zo veel averij in Strade Bianche

Na de Strade Bianche ging het even vaak over de massale en spectaculaire valpartij die voor zo veel averij had gezorgd als over de prestaties van de verschillende renners. Heel wat renners moesten door die val ook vroeg de koers verlaten.

De beelden spreken voor zich: een renner van Alpecin-Fenix schuift onderuit, waardoor ook Alaphilippe lelijk ten val komt en zijn fiets in de lucht wordt gekatapulteerd. Tiesj Benoot zat op de eerste rijen van het peloton en was ook één van de eersten die tegen de grond ging. 🚴🇮🇹 | Was het de wind, was het de helikopter? Feit is dat Alaphilippe over de kop vliegt, tsjonge... 💥💥 #stradebianche



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/wITjTFuNYq — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 5, 2022 Het was een domino-effect: zeker de renners die links zaten achter die eerste rijen konden ook niet vermijden dat ze bij die valpartij betrokken geraakte. Alaphilippe moest zo zelfs wegspringen voor de fietsen die zijn kant op vielen nadat nog meer collega's van hem ten val kwamen. De fiets van de wereldkampioen lag wel heel erg ver in het graanveld. Aan de aankomst vertelden de betrokken renners hoe een windstoot aan de basis lag van de valpartij. In elk geval zal het voor velen wonden likken zijn de komende dagen.