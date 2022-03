Evenepoel maakt zich op voor eerste clash met schijnbaar onverslaanbare Pogačar: "Dat maakt me niet angstig"

En of het een interessante Tirreno gaat worden. Remco Evenepoel gaat weten of hij zich met Pogačar kan meten, de man van wie haast iedereen zegt dat hij de beste renner ter wereld is, na zijn demonstratie in de Strade Bianche.

Evenepoel had het in zijn persbabbel onder meer over de tijdrit, waarin hij het op gaat nemen tegen Filippo Ganna. Lees HIER wat Evenepoel daarover te vertellen heeft. Nadien gaat de Tirreno natuurlijk gewoon door. Het is de eerste rittenkoers waarin Remco Evenepoel samen met Tadej Pogačar aan de start komt.

"Dat maakt me niet angstig. Dat zou ik nogal zwaar uitgedrukt vinden. Het maakt me ook niet nerveus. Het is een eer om te kunnen strijden tegen de beste renners van de wereld. Ik wil hier stelen met mijn ogen en hoop een paar goede resultaten neer te zetten", verduidelijkt Evenepoel zijn doelstelling.

INSPIRATIE UIT DUEL ASGREEN-VAN DER POEL

Staat het nu al vast wie straks met de eindzege aan de haal gaat? "Als je hem ziet rijden, lijkt Pogačar wel onverslaanbaar. Maar toen Mathieu van der Poel vorig jaar met Kasper Asgreen naar de meet leek in de Ronde van Vlaanderen, dacht ook iedereen dat Van der Poel het zou halen. Je moet altijd in jezelf geloven, ook al is iemand anders beter dan de rest."

Ook is het uitkijken naar de rolverdeling tussen Remco en Julian Alaphilippe, want er zullen zeker etappes komen waarin ze beiden hun ding kunnen doen. "Het gaat niet om Evenepoel of om Alaphilippe, het gaat om ons. Julian en ik willen goed samenwerken zoals we dat ook in de Ardennenklassiekers zullen doen. Het is totaal niet zo dat wij niet samen kunnen rijden."