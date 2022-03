Evenepoel tempert verwachtingen voor Tirreno-Adriatico: "Moeten het dag per dag bekijken"

Parijs-Nice is zondag van start gegaan en morgen is het aan die andere WorldTour-koers van een week om van start te gaan: Tirreno-Adriatico. De Koers van de Twee Zeeën beschikt over een mooi deelnemersveld met onder meer Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe.

Na zijn zege in de Algarve is het de eerste keer dat Evenepoel opnieuw in koers komt. Het is bovendien ook de eerste keer dat hij de degens zal kruisen met de echte wereldtop in een WorldTour-wedstrijd van een week. En op dag één staat er meteen een belangrijke etappe op het menu: een tijdrit van 14km.

"Dan moet ik het opnemen tegen Ganna, de beste ter wereld in zijn discipline. Ik zal proberen om het hem zo moeilijk mogelijk te maken en dan zullen we wel zien", vertelt Evenepoel bij Sporza.

"Kan nog niet zeggen of ik goed zal zijn"

De grote doelen van Evenepoel liggen later op het jaar met de Waalse klassiekers en de Vuelta, maar toch zal hij zich in de komende week al willen meten met de wereldtop. Al tempert hij al snel de verwachtingen.

"Dit is de eerste grote afspraak binnen het rondewerk. We willen elke dag winnen, maar de tegenstand is enorm. Ik kan niet uitspreken dat eindwinst een doel is, we doen het dag per dag. Wat ik op training heb gedaan, telt nu niet meer. De tijdrit zal belangrijk zijn maar ik kan nog niet zeggen of ik goed zal zijn", besluit Evenepoel.