Tadej Pogačar al één bonificatiesecondje dichter bij Remco Evenepoel

Het is leuk om de tijdsschommelingen in het oog te houden tussen Tadej Pogačar en Remco Evenepoel. Zeker nu het (voorlopig) nog over een secondenspel gaat. Pogačar nestelde zich in de tijdrit meteen op plek 3. De Sloveen weet dus wat hij moet doen: Evenepoel en Ganna voorbijsteken.

Daar zal nog gelegenheid genoeg voor komen, de Tirreno-Adriatico is zeker voldoende zwaar. Al laat Pogačar niet graag een mogelijkheid liggen, ook al is de mogelijke winst zeer minimaal. Dat bleek reeds in de tweede etappe van de Tirreno. GEEN 7 MAAR 6 SECONDEN TUSSEN TADEJ EN REMCO In de openingstrijdrit had Pogačar zeven seconden toegegeven op Evenepoel. Dat was automatisch ook het verschil tussen beiden in het algemeen klassement. Wie een blik werpt op het klassement na de tweede rit, ziet dat Pogačar... op slechts zes seconden van Evenepoel staat. Dat komt omdat de man van UAE tussen Camaiore en Sovicille een bonificatiesecondje sprokkelde en dus al één seconde inliep op Ganna en Evenepoel. Weinig waarschijnlijk dat die ene seconde aan het einde het verschil gaat maken, maar je weet nooit. De verwachting is dat er woensdag nog een kans voor de sprinters komt in de Tirreno en de strijd voor het klassement dan vanaf donderdag kan losbarsten.