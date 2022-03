Jasper Philipsen volgende slachtoffer van ziektegolf en kan ook niet meer van start gaan

Jasper Philipsen bevestigt op zijn eigen Twitterkanaal dat hij niet aan de start van de zesde etappe komt. "Net zoals vele van mijn ploegmaats ben ik ziek en kan ik niet meer van start gaan in Parijs-Nice. Laten we erop focussen om mijn lichaam de tijd te geven om te herstellen, ook met mijn valpartij van eerder deze week in mijn gedachten."

Na zijn twee ritzeges en de eindzege in het puntenklassement in de UAE Tour, was Philipsen met veel ambitie afgezakt naar Parijs-Nice. Zijn beste notering daar was een vierde plaats in de derde rit. Het zat altijd wel wat tegen, met onder andere een val ini de tweede rit.

Just like most of my teammates, I’m sick and I’m not able to take the start @ParisNice. Also with my crash earlier this week in mind, let’s focus on giving my body the time to recover. Not the Paris-Nice I had in mind but we focus on the next goals 💪🏼 pic.twitter.com/oxkkCB27Ze