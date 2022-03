De Cauwer hilarisch over de Yates-tweeling: "Hij reed er hem bij de geboorte al vijf minuten af"

In Parijs-Nice rijden zowel Adam als Simon Yates mee bij de betere renners. En dat zorgde zaterdag voor de nodige gesprekstof.

Adam en Simon Yates rijden niet meer voor hetzelfde team en dus gaan ze tegen elkaar ook de gezonde concurrentie aan.

Op een bepaald moment reed Simon er zijn broer Adam af: "Dat heeft hij de eerste keer lang geleden ook al gedaan", was José De Cauwer duidelijk bij Sporza.

Vijf minuten

"Weet je dat? Hij was de eerstgeborene van de tweeling, hij was vijf minuten voor Adam. Het is echt waar, absoluut. Vijf minuten was het verschil, benieuwd wat het hier aan de streep is.

Waarop Renaat Schotte riposteerde: "Ik denk niet dat hij vandaag vijf minuten aan de broek zal krijgen." Het werd uiteindelijk een half minuutje.