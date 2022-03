Meurisse bewijst prima conditie met 2de plek in Tirrenorit: "Zondag alles aan doen opdat Merlier 2de zege kan pakken"

Niet enkel met Tim Merlier, ook met Xandro Meurisse kan Alpecin-Fenix jagen op zeges. De Tirrenorit met aankomst in Fermo heeft dat wel duidelijk gemaakt. Meurisse kwam als tweede over de streep, kort achter ritwinnaar Barguil.

Meurisse gaf bij VTM en Sporza toe dat het mentaal een dag eerder nog moeilijk was. "In de vorige rit blokkeerde ik op de slotklim. Je ontgoochelt natuurlijk niet graag." Maar kijk, in de vijfde rit kwam Meurisse dan net heel sterk voor de dag. "Ik denk dat ik dit nodig had om te bevestigen dat de conditie zeker niet slecht is."

Zat er nog meer in? "Ik wist dat ik Barguil in het oog moest houden. Ik hoopte dat Benjamin Thomas het nog ging toerijden, maar dat was niet het geval. Na dat laatste bochtje heb ik mij nog eens in gang kunnen trekken, maar Barguil was te ver weg."

MEEST ONDANKBARE PLEK EN TOCH OPSTEKER

Hoe kijkt Meurisse dan tegen die tweede plaats aan? "Enigszins is het de meest ondankbare plek en anderzijds is het voor mij een opsteker. Als je tweede word, weet je dat de overwinning ook dichtbij was. Ik had graag de ploeg een tweede ritzege bezorgd. Zondag is er nog een kans en gaan we alles er aan doen opdat Tim Merlier die tweede zege kan pakken."