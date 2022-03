Na haar triomf in Strade Bianche kan Lotte Kopecky alweer op zoek naar een volgende overwinning

Haar triomf in de Strade Bianche sprak boekdelen. Komt een volgende overwinning voor Lotte Kopecky er snel aan? Het kan wel, want Kopecky verschijnt deze zaterdag aan de start van de Ronde van Drenthe. Ook daar is zij één van de favorieten.

De Ronde van Drenthe is de volgende eendagskoers uit de Women's WorldTour en dus verschijnen daar grote namen aan de start. Zoals titelverdedigster Lorena Wiebes, wereldkampioene Elisa Balsamo, Marta Bastianelli, Ellen van Dijk.... En dus ook Lotte Kopecky.

VAM-BERG

Gezien het deelnemersveld - dat sterker is dan vorig jaar - is de Belgische kampioene geen torenhoog favoriete, maar is ze zeker wel één van de kanshebsters op winst. De wedstrijd door het noorden van Nederland, die acht keer op de VAM-berg passeert, moet haar zeker liggen.

Of het net als in 2021 een huzarenstukje van DSM wordt, of deze keer SD Worx een plannetje kan uitvoeren in dienst van Lotte Kopecky, weten we in de loop van de namiddag. De aankomst in Hoogeveen wordt verwacht tussen 16u15 en 16u30.